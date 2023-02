Netflix muda regras para compartilhar senhas

De acordo com a companhia, a conta do usuário só poderá ser usada em uma única residência, que será configurada como "localização principal" para permitir que pessoas que morem juntos tenham acesso. Uma nova seção, batizada de "gerir acessos e dispositivos", vai possibilitar que se gerencie quem terá acesso à conta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix começou a implementar nesta quarta-feira (8) as novas regras de compartilhamento de senhas entre usuários. Além do sistema atualizado já estar valendo em países como Canadá, Espanha, Nova Zelândia e Portugal, a empresa também deu detalhes de como funcionam as diretrizes.

