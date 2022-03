Netflix interrompe produções originais russas devido à guerra com a Ucrânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix interrompeu produções originais russas e a compra de filmes e séries do país devido à guerra com a Ucrânia, iniciada dia 24 de fevereiro, segundo a Variety. Com isso, a gigante do streaming se junta a outras empresas que aderiram às sanções econômicas ao país.

O streamer tinha quatro originais russos em andamento, incluindo uma série de suspense policial dirigida por Dasha Zhuk, que estava filmando e foi suspensa. A série de 1990 foi a segunda série original da Netflix filmada na Rússia, depois de "Anna K", que terminou no ano passado.

Uma fonte disse que a Netflix está avaliando o impacto dos eventos atuais. Na segunda-feira (28), a The Walt Disney Company anunciou que pausaria todos os lançamentos nos cinemas na Rússia, incluindo "Turning Red", da Pixar, que estrearia no país em 10 de março. Poucas horas após o anúncio, a Warner Bros cancelou a estreia de "O Batman" no país.

A Rússia também foi impedida de participar de grandes festivais e premiações da indústria de cinema e TV. O Festival de Cinema de Cannes anunciou na terça-feira (1º) que não receberá delegações russas ou participantes com vínculos com o governo. O Series Mania Festival e a MipTV disseram que não haverá presença russa em seus respectivos eventos, de acordo com a sanção do governo francês.

Na segunda (28), a exposição de artes Biennale em Veneza descartou seu pavilhão russo, enquanto o Festival de Cinema de Veneza continua ponderando sua resposta aos pedidos de boicote aos filmes russos no evento.

O Festival de Cinema de Glasgow, na Escócia, decidiu retirar dois títulos russos este ano: "No Looking Back", de Kirill Sokolov, e "The Execution", de Lado Kvataniya. Já o Festival de Cinema de Locarno, da Suíça, anunciou que exibirá filmes russos em sua próxima edição em agosto.