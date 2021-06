Netflix divulga imagens da 5ª temporada de 'La Casa de Papel'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (3), as primeiras imagens da quinta e última temporada do sucesso "La Casa de Papel". A sequência da trama terá seu lançamento dividido em duas partes, sendo a primeira em 3 de setembro e a segunda em 3 de dezembro.

O criador da série, Álex Pina, prometeu que a última temporada trará viradas nas tramas das personagens femininas. "Temos o compromisso de dar protagonismo às mulheres, assim como às vezes os homens são protagonistas. Não acho que penda mais ou menos para um lado: continua igual", disse em entrevista ao portal UOL.

"Elas vão ter papel crucial em alguns momentos? Definitivamente sim. E tem uma nova virada na trama envolvendo mulheres nesta quinta temporada", completou. O diretor da trama, Jesús Colmenar, também falou sobre os próximos episódios.

"Haverá grandes surpresas, não só para um personagem, mas vários. Nos primeiros episódios da temporada, já começamos a ver grandes surpresas envolvendo as mulheres", afirmou.

Nesta temporada os telespectadores irão voltar a acompanhar a missão no Banco da Espanha. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, porém passam por um momento de luto, pela morte de Nairóbi, e tensão.

"Quando começamos a escrever a Parte 5, no meio da pandemia, sentimos que precisávamos mudar o formato tradicional de uma temporada com dez episódios. Por isso, usamos todas as ferramentas que tínhamos à nossa disposição para criar a sensação de um final de temporada logo no volume 1", diz Pina.

"Optamos por trabalhar um gênero muito mais agressivo, colocando La Banda em situações extremas. Já no volume 2, tentamos focar no estado emocional dos personagens. É uma viagem através dos sentimentos deles, o que nos conecta com a despedida", concluiu.

Nos episódios, o Professor, que foi capturado por Sierra, não tem um plano de fuga, pela primeira vez. Além disso, o exército irá se juntar para combater o assalto. "O maior roubo da história está chegando ao fim, e aquilo que começou como um assalto está prestes a se transformar em guerra", disse a Netflix.