Netflix confirma 3ª temporada de 'De Volta aos 15'

Inspirada no best-seller "De Volta aos 15", de Bruna Vieira, a série conquistou o coração dos espectadores e, logo após sua estreia na Netflix em 5 de julho, alcançou o topo das paradas em sua semana de lançamento. Além disso, a produção garantiu a sexta posição no Top 10 global de séries de língua não-inglesa mais assistidas na plataforma.

Na fase inédita da trama, Anita (interpretada por Camila Queiroz e Maisa em diferentes fases) será catapultada de volta ao passado, mas não para sua adolescência em 2006, como antes. Agora, em um enredo ainda mais empolgante, ela acorda com 18 anos no dormitório da faculdade em 2009. A promessa é de muito mais drama, diversão e nostalgia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "De Volta aos 15" (Netflix) ganhará uma terceira temporada. Em anúncio oficial, nesta segunda-feira (17), o serviço de streaming anunciou a novidade com um vídeo inédito, em que o site Floguinho leva a personagem Anita de 30 anos a uma nova e surpreendente jornada no tempo.

