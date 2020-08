Netflix cancela série 'Altered Carbon' após a segunda temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Altered Carbon" não vai mais ter novas temporadas. A revista norte-americana Variety confirmou nesta quarta-feira (26) que a produção foi cancelada pela Netflix.

A série estreou em 2018 e teve o lançamento da segunda temporada em fevereiro deste ano. Em 2019, o serviço de streaming lançou um especial em anime com o nome "Resleeved", com os eventos que ocorreram antes da primeira temporada.

Baseada no romance homônimo de Richard K. Morgan, a série mostrava um mundo futurista onde a mente humana foi digitalizada e uma pessoa pode transferir a própria consciência de um corpo para o outro. A trama era centrada nas aventuras do guerreiro interestelar Takeshi Kovacs, interpretado por Joel Kinnaman na 1ª temporada e por Anthony Mackie na 2ª temporada.

Segundo fontes da "Variety", a decisão de cancelar a série foi tomada levando em conta os custo da produção versus a audiência.

Na semana passada, a Netflix anunicou o cancelamento das séries "The Society" e "I'm Not Ok With This", ambas após a primeira temporada. Na ocasião, apontou que os custos extras relacionados à pandemia de Covid-19 foram os responsáveis pelos cortes.

Antes, a empresa havia confirmado que as duas séries teriam uma segunda temporada.