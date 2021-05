Netflix anuncia que 'The Last Kingdom' chegará ao fim na quinta temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou que "The Last Kingdom" chegará ao fim com a exibição da próxima temporada, a quinta. A declaração ocorre no momento em que a série começa a produzir novos episódios em Budapeste, na Hungria.

A quinta temporada será baseada no nono e décimo livros da série de romances "The Saxon Stories", que no Brasil recebeu o nome de "Crônicas Saxônicas". Além de estrelar, Alexander Dreymon fará sua estreia atrás das câmeras ao dirigir um dos dez episódios da temporada. Andy Hay, Paul Wilmshurst, Anthony Philipson e Jon East também dirigirão a temporada.

"Eu amo este trabalho", disse Dreymon. "Jogar com Uhtred por cinco temporadas foi uma jornada maravilhosa", completou, se referindo ao personagem que interpreta na série.

"Estou muito grato por ter tido a oportunidade de dirigir. Ao fazer isso, passei a apreciar ainda mais o talento espetacular e a habilidade de nosso elenco e equipe. Mal posso esperar para compartilhar isso com nossos fãs, sem os quais nada disso seria possível", falou o astro à Variety.

"Estamos muito orgulhosos de 'The Last Kingdom ', que continua a entreter o público em todo o mundo", disse o produtor executivo Nigel Merchant. "Tivemos uma resposta tremenda na última temporada, por isso estamos entusiasmados por trazê-lo de volta para uma quinta e última temporada na Netflix. Com uma base de fãs tão leal, estamos ansiosos para dar aos espectadores a chance de seguir Uhtred na próxima fase de sua jornada épica, onde nem todos sobrevivem", concluiu.