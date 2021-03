'Nenhuma mulher merece isso', diz Carla Diaz sobre a postura do Arthur

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - A atriz Carla Diaz, eliminada do BBB 21 na noite de terça-feira (23), não sabe sobre seu futuro aqui fora com Arthur. Porém, contou que está chocada com a postura dele dentro da casa.

"Quando a gente gosta de uma pessoa muitas vezes a gente fica cega. Óbvio que estou muito chocada, não esperava que estaria acontecendo dessa forma. Bem chateada mesmo. É algo que não desejo para mulher nenhuma, pois nenhuma mulher merece passar por isso. Difícil vermos homens tendo esse tipo de atitudes e mulheres sendo julgadas", afirmou no Mais Você.

A mudança de postura de Carla se deu após a volta de um intervalo. Até então, ela negava que houvesse problemas entre ela e Arthur mesmo vendo vídeos dele falando sobre ela.

A atriz defendeu que ele tem dificuldades de demonstrar afeto e que a convivência 24h pode ter afetado o crossfiteiro.

"Nem todo mundo é expansivo, eu estava conhecendo uma pessoa. Lidar 24h com uma pessoa numa bolha com pressão, dificuldades, questões sobre jogo, isso deixava a gente confuso. Estava conhecendo e vivendo um dia de cada vez", disse.

Em seguida, Ana Maria Braga mostrou a ela algumas reações de Arthur sobre o namoro na casa. Em uma das cenas, o instrutor de crossfit diz que gostaria de ser apresentado para algumas amigas de Viih Tube.

"Não tenho nem o que falar. É questão dele. Quem tem que repensar é ele. Estou com minha consciência tranquila. Mas se ele não foi recíproco comigo azar o dele. Ele que está perdendo, não eu."

Carla Diaz disse ainda que o dia de sua volta do Paredão falso vestida de Dame foi o dia mais épico de sua trajetória. Já sobre ter se ajoelhado e pedido Arthur em namoro, confirmou não se arrepender.

"Eu não tinha visto nada do Arthur que tivesse me feito pensar de outra forma. Quando voltei e vi muita gente falando mal de mim, ele sempre foi respeitoso em todas as frases. Me ajoelhar também foi uma cena, já que ele havia feito a flechada se ajoelhando. Quis mostrar que eu estava confiando na parceria dele."

Ela completou: "Se eu tivesse realmente visto alguma coisa contra o Arthur no Quarto Secreto eu teria repensado, mas para mim sempre era aquele Arthur do início".