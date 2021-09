Nego do Borel será processado por chamar Liziane de 'Coringa' em 'A Fazenda 13'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe jurídica da participante Liziane Gutierrez confirmou que pretende entrar com processo contra o cantor Nego do Borel. O motivo: o artista, em A Fazenda 13, riu da aparência dela e a comparou ao personagem Coringa, conhecido por ter uma boca grande.

Em conversa no reality, Borel imitou Liziane e outras pessoas ao seu redor acabaram se divertindo com isso. Em contato com a reportagem, o advogado dela, Gil Ortuzal, contou quais são os próximos passos desse caso.

"O escritório informa que vai entrar com uma ação para apurar responsabilidade civil e até criminal do Nego do Borel em relação às chacotas relacionadas à cliente e eventual repercussão da conduta dele em relação a imagem dela", afirma.

Segundo ele, a equipe jurídica de Liziane também analisa a possibilidade de pedido liminar para que Nego do Borel seja citado e intimado ainda nesta semana, mesmo confinado.

Procurada, a assessoria de Nego do Borel disse que só vai se pronunciar quando a equipe receber alguma notificação judicial.

Nego do Borel, Liziane Gutierrez, Solange Gomes e Erika Schneider são os indicados da primeira roça desta temporada do reality. O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pela dinâmica do resta um.

O fazendeiro Gui Araújo confirmou o que todos esperavam e colocou Nego do Borel na roça. Ele justificou o voto dizendo que não concorda com muitas das atitudes do funkeiro dentro da casa e que ele desestabiliza outras pessoas no jogo.

As peoas Dayane Mello e Liziane Gutierrez empataram com quatro votos. O fazendeiro decidiu indicar Liziane porque, segundo ele, ela não tentou se aproximar dos outros peões. Liziane tinha o poder de puxar o terceiro indicado da baia e escolheu Solange Gomes.