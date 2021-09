Nego do Borel, Liziane, Solange e Erika estão na roça em A Fazenda 13

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nego do Borel, Liziane Gutierrez, Solange Gomes e Erika Schneider são os indicados da primeira roça desta temporada de A Fazenda 13. O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pela dinâmica do resta um.

O fazendeiro Gui Araújo confirmou o que todos esperavam e colocou Nego do Borel na roça. Ele justificou o voto dizendo que não concorda com muitas das atitudes do funkeiro dentro da casa e que ele desestabiliza outras pessoas no jogo.

As peoas Dayane Mello e Liziane Gutierrez empataram com quatro votos. O fazendeiro decidiu indicar Liziane porque, segundo ele, ela não tentou se aproximar dos outros peões. Liziane tinha o poder de puxar o terceiro indicado da baia e escolheu Solange Gomes.

O quarto peão indicado para roça foi Erika Schneider, que sobrou na dinâmica do resta um. Ela tinha o poder de vetar um dos indicados de participar da Prova do Fazendeiro, que salva da roça, e escolheu Nego do Borel. A prova acontece nesta quarta-feira (22).

Dono do poder do Lampião, Bil escolheu a chama amarela, que dava a opção de ficar imune ou ganhar o prêmio de R$ 10 mil. Ele decidiu arriscar, escolheu o dinheiro e recebeu apenas dois votos.

O peão decidiu dar o poder da chama vermelha para Victor Pecoraro, que teve que trocar duas pessoas da baia pela sede. Ele tirou Dayane e Liziane da baia e colocou Solange e Nego do Borel no lugar.

Veja quem votou em quem:

Mileide votou na Liziane

Tiago votou na Erika

Valentina votou no Bil

Nego do Borel votou na Medrado

Bil votou na Valentina

Solange votou Bil

Marina votou na Liziane

Rico votou na Medrado

Tati Quebra Barraco votou no Erasmo

Mussunzinho votou na Dayane

Dayane votou no Mussunzinho

Erasmo votou na Tati Quebra Barraco

Mc Gui votou na Dayane

Liziane votou na Mileide

Medrado votou no Rico

Erika votou na Liziane

Dynho votou na Dayane

Aline votou no Dynho

Sthe votou na Liziane

Victor votou na Dayane