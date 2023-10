Nego do Borel é condenado a pagar quase R$ 150 mil por não comparecer a festa de 15 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Nego do Borel foi condenado a pagar uma indenização no valor de quase R$ 150 mil por não comparecer a uma festa de 15 anos realizada no renomado Hotel Copacabana Palace em novembro de 2019. As informações foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao F5.

Na ocasião, o casal Paulo e Paula Mangarino Torres contrataram o artista para ser a atração principal na festa de debutante de sua filha. Para atender às exigências do funkeiro, a qual incluía a montagem de um palco, iluminação, sonorização e camarins abastecidos com buffet e bebidas, a família providenciou todos os detalhes conforme solicitado. O funkeiro também tinha solicitado um uísque com 12 anos de envelhecimento, além de seu cachê.

A situação tomou um rumo inesperado quando, às 2 horas da madrugada, a mãe da aniversariante foi comunicada de que o cantor não poderia comparecer ao evento, alegando que se encontrava em São Paulo. O cantor justificou como uma suposta falha da empresa MarKa Tour Viagens e Logística, encarregada de seu transporte aéreo para o Rio de Janeiro, que não teria chegado a tempo no aeroporto de São Paulo.

A 15ª Vara Cível deliberou que o artista e sua empresa devem pagar uma multa contratual no valor de R$ 30 mil, bem como um ressarcimento de quase R$ 87 mil e uma indenização de R$ 30 mil aos pais e à jovem debutante. Somado, o valor total chega a quase R$ 150 mil.

A Folha de S.Paulo tentou contatar Nego do Borel para obter seu posicionamento, no entanto, até o momento da publicação desta reportagem, não houve resposta por parte do cantor.