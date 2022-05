Nego Di faz piadas com Linn da Quebrada em show e a chama de 'traveco'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Protagonista do show de comédia "98 Porcento", o humorista e ex-participante do Big Brother Brasil 21 Nego Di faz piadas com Linn da Quebrada em seu espetáculo de stand-up comedy e tem sido alvo de protestos nas redes sociais.

Em determinado trecho de vídeo que tem viralizado, ele se refere à Linn como "traveco" e diz que ela "ainda tem a peça", em referência ao órgão genital. Também faz piada com o fato de a cantora ter beijado Maria dentro do Big Brother Brasil 22.

"Do nada, o bagulho mais aleatório da minha vida. Eu estou sentado com a nega veia assistindo o bagulho, a travesti pegou uma mina. Beijou uma mina. Eu olhei aquilo: 'mas o que é isso? O traveco quer me enlouquecer?", disparou.

Em outro momento, Nego Di fala que o público tem a permissão para rir e que o único que poderia ser preso seria ele mesmo.

Procurada, Linn da Quebrada ainda não havia respondido. Pelas redes sociais, Nego Di ironizou o engajamento que recebeu com polêmica. "Enquanto a lacrolândia 'tenta' me cancelar por piada, meus números só aumentam. Obrigado pelo engajamento, comunidade LGBTQIA+. Amo muito vocês!"

Não apenas fãs, mas famosos se colocaram contra Nego Di após a piada. Um deles foi o também humorista Antonio Tabet, do Porta dos Fundos. "A última vez que eu ri tanto foi quando quebrei a perna", escreveu ele ao mostrar trecho do vídeo de Di.

Nego Di respondeu: "Tô cansado dessa hipocrisia! O Antonio Tabet querendo lacrar em cima do meu show porque tem piada de travesti, mas no Natal o Porta dos Fundos já fez Jesus Cristo gay, drogado e em cabaré e Deus transando com garotas de programa", escreveu.