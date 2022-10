Ne-Yo volta a 'Ela Dança, Eu Danço' e fala em vazio deixado por Naya Rivera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Ne-Yo, 42, confessa que a sensação de voltar às gravações de "Ela Dança, Eu Danço" foi estranha. Na série, inspirada no filme de 2006 com Channing Tatum e Jenna Dewan nos papéis principais, ele fazia par romântico com a atriz Naya Rivera (1987-2020), morta em um acidente em um lago artificial nos Estados Unidos.

"Cara, foi definitivamente agridoce", descreve em entrevista à Folha de S.Paulo. "Ela tinha um papel importante na série, não só pelo personagem que interpretava, mas pela energia que ela trazia para o set de gravações. Tinha muito conhecimento do ofício, e sempre me socorria quando eu precisava de algo. Era uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar os colegas."

Por isso, ele diz que todo o elenco estava bem mais sensível. "Você tenta ser durão, não deixar a emoção tomar conta, mas é dolorido ela não estar ali, você sente o vazio", admite. "Sentimos saudades da Naya, ela estará para sempre em nossos corações."

Apesar disso, os produtores tomaram a decisão de escalar uma nova atriz para o papel de Colette Jones. Na terceira temporada, que chega ao Brasil neste domingo (16) pelo serviço de streaming Lionsgate+ (antigo Starzplay), a personagem é interpretada por Christina Milian, 41.

Ne-Yo diz que todos tentaram fazer ela se sentir em casa. "Ela pegou o bonde andando. Era uma situação difícil", comenta. "Entrar em um papel que já havia sido estabelecido por outra atriz não seria fácil para ninguém. Ela fez parecer ao máximo que não houve uma ruptura ali, então tenho que dar os créditos para ela."

O ator e músico diz acreditar que Naya estaria orgulhosa do trabalho que eles fizeram na nova temporada. Apesar das reclamações de alguns fãs, que acharam a substituição da atriz "desrespeitosa", ele pede que eles deem uma chance vendo os episódios, que vão estrear semanalmente no streaming.

"Depois de ver a performance da Christina, eu fiquei ainda menos preocupado", afirma. "Não foi culpa de ninguém que os poderes maiores decidiram que era a hora da Naya voltar para casa. Espero que as pessoas não usem isso como desculpa para não voltar a ver a série."

Ele diz que a química entre seu personagem, Sage Odom, e Colette foi mantida, já que ele e a nova intérprete da personagem são amigos de longa data. "Temos uma história que tem mais de dois dígitos de duração", conta. "Ela está fazendo um trabalho excelente e não sinto que algo esteja faltando na personagem. Mas se não quiserem ficar só com a minha palavra, peço que assistam para tirar suas próprias conclusões."

Voltar ao papel, ele conta, foi uma montanha russa de sentimentos não só pela morte de Naya Rivera, mas também porque a série quase foi cancelada. As duas primeiras temporadas foram produzidas para o YouTube Red, que não se interessou em seguir adiante com a história. Foi quando a Lionsgate encomendou a continuação.

"Nas duas primeiras temporadas, passamos muito tempo juntos e estabelecemos amizades que durarão para sempre", conta. "Somos profissionais e entendemos como a indústria funciona, mas foi uma felicidade quando soubemos da renovação, porque não queríamos que tudo aquilo acabasse. Eu arrisco dizer que é a nossa melhor temporada, porque estamos mais experientes e tivemos muito mais dinheiro para produzir."

Sobre a trama, Ne-Yo antecipa que seu personagem começa na pior situação possível, detido em uma delegacia e acusado de um crime que não cometeu. "Não quero entregar muito, mas esta temporada dá muitas oportunidades para o Sage Odom crescer como pessoa", conta. "Ele vai passar por muita coisa e sair dela em outro estágio de crescimento. Evoluir não é um processo fácil para ninguém, e Sage Odom não é uma exceção a essa regra."

O personagem tem muito do intérprete, já que também é um rapper com uma carreira consolidada, mas ele garante que também tem muitas diferenças. "Parte da realidade dele, de estar na indústria da música há muito tempo, ter fãs espalhados pelo mundo todo e fazer coisas incríveis com música, eu também tenho", admite.

"Mas se você for olhar o todo, somos completamente diferentes. O Sage é mais rápido em levantar a voz quando as coisas não são do jeito dele. Ele precisa que tudo seja exatamente como ele quer. Apesar de eu também ser um pouco assim durante o meu processo criativo, eu jamais perderia o controle no palco", conta, adiantando uma das cenas que vêm por aí. "Pelo menos não da forma como ele faz. Eu entendo a dor dele, mas lidaria com as coisas de forma totalmente distinta."

Fã dos filmes que deram origem à série, centrados principalmente no universo da dança, Ne-Yo afirma que sempre foi bom bailarino, embora não com a habilidade mostrada pelos profissionais que performam na produção. "A série não seria o que é sem as sequências de dança", avalia.

"O drama e a paixão vão até certo ponto, mas é incrível o que esses excelentes atletas-artistas, como costumamos chamar, elevam a produção a outro nível", conta. "Não é todo mundo que dá o sangue, o suor e as lágrimas para alcançar o que mostramos em cena, então nossos dançarinos sempre terão o meu maior respeito."

"ELA DANÇA, EU DANÇO" - 3ª TEMPORADA

Quando Estreia 16/10

Onde No Lionsgate+

Elenco Ne-Yo, Christina Milian, Terrence Green, Keiynan Lonsdale, Carlito Olivero, Jade Chynoweth e Rebbi Rose, entre outros.