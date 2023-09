Nathalia é a primeira eliminada de A Fazenda 2023 com 5,77% dos votos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nathalia Valente foi a primeira eliminada de A Fazenda 2023 (Record). A TikToker foi a menos votada do público, com 5,77% dos votos. No reality show rural, os votos são para ficar.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.Ela disputava a roça contra Rachel Sheherazade e Lucas Souza, que continuam no jogo. Dessa vez, as porcentagens dos vencedores da roça não foram mostrados.

FORMAÇÃO DA ROÇA

Yuri, o Fazendeiro da semana, usou seu poder e indicou Rachel Sheherazade.

"Uma pessoa que eu me dou bem, a gente tem poucas trocas. Mas a estratégia dela de jogo, tem coisas que eu não estou achando legal (...) Parece que ela veio aqui mais para levantar umas bandeiras em momentos certos, admiro isso", disse Yuri.

"O jogo do seu grupo é sujo": Ao rebater o voto, Rachel criticou o 'grupo dos crias': "O jogo do seu grupo é sujo, inaceitável e desarmônico. Vocês combinam tudo entre si", disse.

PODER DA CHAMA

Tonzão foi o vencedor da primeira Prova de Fogo. Com isso, ganhou a posse de dois poderes. Ele ficou com um e entregou o outro para Laranjinha, o Darlan.

Darlan usou o poder e fez uma mudança na baia. Ele tirou Lily e colocou André Gonçalves no seu lugar.

Tonzão leu o poder da Chama Branca antes de iniciar a votação entre os peões: "Escolha mais um peão, o voto de vocês dois terá peso dois". O dançarino presenteou Kamilia Simioni com a chance de votar com peso dois.

VOTAÇÃO DA CASA

Lucas Souza foi o mais votado pelos peões. Ele teve que escolher alguém da baia para ocupar o terceiro banco da roça. Nathalia foi a escolhida entre as opções disponíveis.

RESTA UM E VETO

Nathalia, que veio da baia, iniciou o resta um. Nele, André Gonçalves sobrou e foi direto para a roça. Para terminar a formação da roça, o ator precisou vetar um roceiro de realizar a prova e Nathalia foi a escolhida.

PROVA DO FAZENDEIRO

Antes do início da prova, cada jogador escolheu um peão para ajudá-lo: Lucas optou por Shay, Rachel por Cezar Black e André por Radamés.

Regras: Enquanto estavam presos em um balanço, os peões arremessavam, em movimento, bolas em uma roda giratória. O ajudante pegava uma bola por vez e passava para o participante da prova.

Cada cor de cesto tinha uma pontuação diferente. Quem fizesse mais pontos em três minutos vencia. André foi o grande vencedor e, além de escapar da roça, ganhou o chapéu de Fazendeiro.