Nathalia Arcuri deixa a Rede TV! três meses após estrear programa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três meses após estrear o talk show "Me Poupe! Show", na Rede TV!, a jornalista Nathalia Arcuri, 36, especialista em finanças, anunciou nesta quarta-feira (7) que vai deixar a emissora. O último programa será exibido no dia 20 de julho.

Em nota, Nathalia disse que os princípios e valores são inegociáveis em tudo o que faz e em todos os projetos da empresa. Segundo ela, a missão da Me Poupe! é ensinar para libertar e sobre ser livre para fazer as próprias escolhas.

"A decisão de ir para TV aberta sempre foi mais um caminho para nosso propósito de levar a educação financeira mais longe, a pessoas que não têm acesso à internet, como tantas ainda no Brasil."

A jornalista falou que é muito grata à RedeTV! e aos profissionais que levaram o Me Poupe! Show à casa de milhares de brasileiros. "Quero reafirmar meu compromisso em desfuder o Brasil. Seguimos com o Me Poupe! em nossos outros canais, como a rádio, Instagram, YouTube, livros, cursos e, em breve, novos projetos."

No entanto, em um vídeo publicado no publicado no Instagram sobre o fim do programa ela falou que precisava falar sobre valores."A gente tem ouvido falar de palavras que são contraditórias às atitudes, a gente ouve que valores estão relacionados a família, crenças ou religião."

Nathalia ressaltou que ensina aos alunos o que sempre foi muito importante para ela, que é ser coerente com valores. "Os meus valores principais sempre foram liberdade, autonomia, segurança, independência, realização, contribuição, entrega para a sociedade. Quando você sabe os seus valores, aquilo que te move e rege não é difícil tomar decisões."

Em nota, a Rede TV! confirmou a saída de Nathalia Arcuri. "A emissora agradece o profissionalismo e empenho da jornalista e deseja sucesso em sua jornada. O último episódio do Me Poupe! Show será exibido na terça-feira (20)."

A jornalista, fundadora da Me Poupe!, maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo, fechou contrato com a Rede TV!, em março deste ano, com salário de R$ 1. Na época, ela disse que não trabalhava por dinheiro há três anos, quando alcançou a independência financeira.

Com o programa, Nathalia tentava repetir o sucesso do reality show Me Poupe, Dívidas Nunca Mais!, exibido pela Band, em 2019, e que foi um sucesso comercial, com 100% das cotas vendidas.