Natalia Timerman dissimula dores e escreve entre falhas em 'As Pequenas Chances'

Tal como "Copo Vazio" e "As Pequenas Chances", seu próximo livro parte da realidade, mas não será de ficção como os anteriores. Após falar sobre o luto da perda do pai, ela olha para a mãe em um livro que registra a experiência do Alzheimer.

"Se fosse o contrário, se o homem trabalhasse mais e a mulher ficasse mais tempo com os filhos, isso nem sequer seria uma questão. Agora, o contrário não é naturalizado e me gera culpa. É difícil, mas meus filhos compreendem", continua.

Além das jornadas como escritora e psicoterapeuta, Timerman ainda cumpre os papéis de mãe e doutoranda em literatura. "As Natalias são uma só, são várias e se misturam. E estão sempre em dívida. Fazer esse tanto de coisas é administrar culpas", afirma. "Meu companheiro fica com meus filhos mais que eu."

"Desterros: História de um Hospital-Prisão", publicado em 2017 pela Elefante, batizou Timerman como escritora. O livro, que traz relatos de sua experiência como psiquiatra no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo, surgiu como sua tese de mestrado em psicologia na Universidade de São Paulo. A pós-graduação entregou a ela um tema e a obrigação de escrever.

"A literatura sempre foi... Não um lugar de paz, porque é perturbadora, mas uma necessidade. Se eu não estou perto dela, me falta algo muito crucial, como se estivesse fora do eixo, algo que desbalanceia na minha vida."

Um exemplo é uma viagem em que Natalia se reconecta com a história dos seus antepassados judeus, construído a partir do relato de uma viagem na verdade feita pela jornalista Thais Bilenky.

Tal como sua personagem, Timerman perdeu seu pai Artur para o câncer. Episódios que retratam os dias e noites junto ao ele no hospital e, acima de tudo, o sofrimento ali é verdadeiro. Mas várias cenas do livro foram inventadas.

Sua nova obra, que diz ser a mais importante até agora para ela, passeia pela fronteira que separa a realidade e o artifício ao encarar o luto. A protagonista, que leva o nome da autora, aguarda seu voo quando esbarra no médico de cuidados paliativos que atendeu Artur, seu pai, morto de câncer. O encontro traz à tona as memórias de seus últimos dias e da dor que se seguiu à morte.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.