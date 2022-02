Natália sugere a Arthur que ele a imunizou com segundas intenções

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Natália e Arthur Aguiar se estranharam durante a madrugada desta terça-feira (22) após o Jogo da Discórdia. Os dois discutiram a formação do Paredão desta semana, que traz Paulo André, Brunna e Gustavo, e voltaram a falar sobre o voto do grupo de Natália, Jessilane, Lina e Tiago Abravanel em PA, aliado do Arthur.

O assunto surgiu em meio ao diálogo sobre as intenções de cada um dentro do jogo. O cantor disse que para ele participar do programa não era algo mais fácil por conta da sua carreira e que pouquíssimas pessoas do reality deram a oportunidade de conhecê-lo melhor.

A sister emendou dizendo que Arthur precisava de mais equilíbrio e que não dava para ele se basear somente em estratégia. "Realmente, pra tu ser jogador é mais fácil. Tu largou muita coisa pra estar aqui e jogar com força. A gente não, eu não. Não consigo estar aqui e ser só o jogo. Eu tenho que estar um pouquinho humana" argumentou Natália.

A opinião de Natália não agradou o brother e Arthur rebateu dizendo que faltou o "lado humano" no momento em que ela e o grupo votaram em PA, já que os brothers estavam tentando criar uma rede de proteção.

Como Anjo da semana, Arthur deu a imunidade para Natália com a justificativa de que ele queria poupá-la do Paredão pois sabia como era ruim ser o "alvo da casa". Também durante a discussão desta madrugada, Natália alfinetou as intenções do brother.

"Você está querendo cobrar uma coisa que me deu. Mais uma vez a gente volta na estratégia: 'Ah eu vou dar o anjinho pra ela porque ao menos assim não vai votar e não é questão disso", pontuou. Natália também disse que sendo assim ela não queria ter ganho a imunidade.

Ao ouvir o que a sister dizia, Arthur demonstrou irritação e negou a "acusação" de segundas intenções em sua atitude como Anjo. Na roda de conversa também estavam Eliezer, Lina, Lucas, PA, Tiago Abravanel, Gustavo, Scooby e Jessilane.