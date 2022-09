Nasce primeira filha de Nicolas Cage com a esposa Riko Shibata

A gravidez de Shibata foi confirmada em janeiro deste ano com um representante do casal que afirmou que os futuros papais estavam muito felizes. No mês seguinte, eles se casaram em uma cerimônia íntima no Wynn Hotel em Las Vegas, em homenagem ao aniversário de seu falecido pai.

"Nicolas e Riko estão felizes em anunciar o nascimento de sua filha. Mãe e filha estão bem", disse um representante do casal com exclusividade à publicação. Até o momento nenhuma foto da recém-nascida foi divulgada.

