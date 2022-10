Narcisa proíbe conversas sobre política em festa às vésperas das eleições

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite Narcisa Tamborindeguy celebrou seus 56 anos nesta terça-feira (25), com direito a uma festa no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, ao lado de sua família e amigos. Um pedido da aniversariante chamou atenção de convidados e também de internautas, que comentaram o evento.

O apresentador Bruno Chateaubriand, 47, mostrou, em seus stories do Instagram, uma placa que Narcisa distribuiu nas mesas do salão. "Aniversário Narcisa! Favor não falar de política", dizia o texto. O segundo turno das eleições acontece no próximo domingo (30) e irá definir o novo presidente do Brasil.

Em seu perfil, Narcisa também compartilhou fotos com Bento, seu neto, filho de Catharina, sua filha fruto do relacionamento da socialite com o empresário Caco Gerdau Johannpeter. Ela também posou ao lado de convidados como as amigas Priscilla Levinsohn e Regina Rique.

Além disso, a também advogada mostrou o bolo, que tinha escrito "Ai, que loucura! Ai, que Narcisa", fazendo referência ao seu bordão, que se tornou viral na web. Na tarde desta quarta (26), ela também mostrou uma carta que recebeu de Marianna, sua filha com Boninho.

"Você consegue algo bastante raro nos mundos atuais: Uma licença poética para percorrer caminhos fazendo barulho, se experimentando... sem provocar a famigerada polarização dos nossos tempos. Tem algo da sua liberdade que comove, que inspira", diz a carta.