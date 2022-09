Narcisa detona Boninho em mensagem à filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Narcisa Tamborindeguy, 55, surpreendeu os seguidores com um comentário sobre o ex-marido, José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, 60. Os dois são pais de Marianna, que é psicanalista, mas aparentemente não estão no melhor momento de sua relação.

"Para a minha amada Marianna, a melhor psicanalista do mundo. Com todo meu amor de Saint Tropez e deveria ter escolhido um pai muito melhor para você!", escreveu Narcisa nas redes sociais. "Você não merece passar por esse estresse! Me desculpe por ter escolhido errado."

Pouco tempo depois, a publicação foi apagada, mas diversos internautas já haviam registrado a crítica. Não fica claro o motivo pelo qual Narcisa criticou o pai de sua filha e, até o momento, não houve nenhuma resposta pública de Boninho.

A socialite foi casada com o diretor de núcleo da Globo entre 1983 e 1986. É raro que um fale sobre o outro, o que faz com que muita gente se surpreenda ao descobrir que eles já formaram um casal. Atualmente, ele é casado com Ana Furtado, 48, enquanto o último relacionamento público de Narcisa foi com o jornalista Guilherme Fiúza, 57.

No começo do ano, Narcisa comentou a relação com Boninho em entrevista ao jornal carioca Extra. "Com ele, minha relação é de respeito e vivemos cada um em seu quadrado. Somos pessoas bem resolvidas", afirmou. "Tivemos uma linda filha juntos, da qual me orgulho muito pela pessoa, cidadã e profissional que ela é."