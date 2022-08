Naomi Judd, estrela da música country, deixa filhas fora do testamento

O testamento foi preparado em 20 de novembro de 2017, quase cinco anos antes da morte de Naomi. De acordo com os documentos, a cantora -que sofreu uma batalha pública e ao longo da vida contra a depressão- estava "mentalmente sã e com boa memória" quando assinou e aprovou o testamento.

Ela também afirmou, de acordo com os documentos, que Strickland teria direito a receber "compensação razoável" por seus serviços e que ele seria pago ou reembolsado por todas as "despesas, adiantamentos e desembolsos razoáveis, incluindo honorários de advogados e contadores, feitos ou incorridos na administração do meu patrimônio."

Naomi solicitou no testamento que o músico tenha "total autoridade e discrição" sobre qualquer propriedade que seja um ativo de seu espólio "sem a aprovação de qualquer tribunal" ou permissão de qualquer beneficiário do espólio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estrela da música country Naomi Judd, que morreu em abril deste ano, deixou suas duas únicas filhas, a a cantora Wynonna e a atriz Ashley Judd, fora de seu testamento, segundo o Page Six. Ela nomeou seu marido Larry Strickland, 76, como executor de sua propriedade, de acordo com documentos judiciais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.