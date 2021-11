'Não vou parar. Vou até as rodas caírem', diz Madonna sobre idade

A modelo e estilista acrescentou que um dos grandes ensinamentos que aprendeu com Madonna é que ela deve se preocupar mais com o que ela quer fazer pelo mundo, de que forma quer ser reconhecida, e menos sobre a sua aparência física ou ter uma vida de luxo.

Lourdes Leon pagou a própria faculdade. "Nunca tivemos nada de mão beijada na nossa família. É óbvio, crescemos com muitos privilégios. Mas a minha mãe via todos esses filhos de celebridades e pensava, 'os meus filhos não vão ser assim'", disse.

"Eu acho que se os seus pais pagam por tudo, eles acabam tendo controle sobre você. Minha mãe é uma maníaca por controle, e ela me controlou por toda a vida. Eu precisava ser completamente independente dela assim que me formasse", disse.

Madonna revela que também descarta se aposentar. "Eu só penso nisso quando pessoas extremamente ignorantes me dizem: 'Você não acha que mereceu o direito de apenas sentar e desfrutar de todo o seu sucesso e todas as coisas que você conquistou e se aposentar?'".

"Eu nem penso na minha idade, para dizer a verdade. Eu simplesmente continuo. Mesmo quando fiz quase toda a minha turnê em agonia, não tinha cartilagem no meu quadril direito, e todos ficavam dizendo: 'Você tem que parar, você tem que parar'. Eu falei: 'Não vou parar. Vou até as rodas caírem'", completou.

