'Não tem como se surpreender com as atitudes da Regina Duarte', afirma Débora Bloch

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Frequentadora assídua do Festival do Rio, Débora Bloch ,59, escolheu um figurino todo vermelho para usar na festa de apresentação do evento na noite desta quinta-feira (6). A atriz, que interpreta a personagem Deodora em "Mar do Sertão", brincou ao ser questionada se uso da cor era uma declaração direta ao seu voto no segundo turno para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições à presidência da República. "Gosto de vermelho. Até porque o voto é secreto", comentou, entre risos, a atriz.

Débora assumiu que anda preocupada com os ataques que a classe artística recebe do governo Bolsonaro e criticou a postura de sua colega de profissão, Regina Duarte. "É surpreendente vê uma atriz como ela se posicionar a favor desse governo. Uma artista com o histórico dela tomar uma posição tão contrária à arte, à cultura e a própria classe, é complicado", começou Débora.

Ela ainda ressaltou que nunca foi próxima da ex-secretária de Cultura de Bolsonaro e que durante anos foi chamada de "Namoradinha do Brasil". "Não a conheço bem nem vejo as suas redes sociais, mas a gente fica sabendo das coisas. Não tem como se surpreender com as atitudes da Regina Duarte", reconheceu Débora.

A atriz também comentou sobre o seu desejo por uma volta do Ministério da Cultura antes de se pensar em novas políticas públicas para área. "A cultura do Brasil está completamente abandonada e é primordial que tenhamos um Ministério da Cultura no próximo governo. É urgente e depois disso, a gente pode pensar nos projetos e nas políticas públicas", finalizou ela.