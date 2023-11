'Não quero atirar em você, mas do seu lado', diz Alec Baldwin em cena com arma

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagens inéditas mostram o ator Alec Baldwin, 65, manuseando armas cenográficas durante as filmagens de "Rust", dias antes do ator balear acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Em cenas divulgadas pelo canal americano NBC News mostram trechos do dia a dia das gravações, Baldwin se mostra preocupado com a segurança no local de trabalho. Foram divulgadas cinco gravações que somam sete minutos. Em duas delas, o ator tenta reposicionar a equipe de filmagem para evitar acidentes. 'Não quero atirar em você, mas do seu lado', diz Alec Baldwin em uma cena.

Os vídeos fazem parte do material solicitado pela promotoria. No mês passado, promotores do Novo México anunciaram que vão voltar a acusar o ator por homicídio culposo, isto é, cometido sem a intenção de matar.

Em abril deste ano, as acusações contra Baldwin haviam sido retiradas. "Estamos satisfeitos com a decisão de arquivar o caso contra Alec Baldwin e encorajamos uma investigação adequada dos fatos e circunstâncias deste acidente trágico ", disseram os advogados do ator à rede de televisão ABC na ocasião.