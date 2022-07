'Não gasto isso todo mês', rebate Gabi Brandt sobre as críticas por fatura de R$ 377 mil

Ela compartilhou o registro em seus Stories após a festa de três anos de Davi, fruto do relacionamento de Brandt com o cantor Saulo Pôncio —com quem tem outro filho, chamado Henri. "Como vou pagar? Não sei", disse a ex-De Férias com o Ex aos risos, após exibir a fatura na quantia de pouco mais de R$ 377 mil.

"Nos últimos dois meses a gente viajou muito e na viagem que a gente fez para Disney, fiquei responsável por organizar a viagem, então a compra das passagens foi toda no meu cartão. Não paguei as passagens de todo mundo", explicou ela.

A ex-De Férias com o Ex contou que emprestou seu cartão para pessoas durante uma viagem à Disney, e que todos já pagaram suas partes da dívida. Ela ainda deixou claro que não gasta isso todos os meses. "Não gasto isso todo mês. Nunca, jamais! Não chega nem perto disso!", afirmou.

