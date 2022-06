'Não estou bem', assume ex-BBB sobre a saúde mental

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gizelly Bicalho, 30, fez um desabafo no seu Twitter na madrugada deste domingo (19) ao revelar que está com problemas de saúde. A ex-BBB da 20ª edição e advogada contou ter iniciado um novo tratamento psiquiátrico e pediu compreensão dos seguidores sobre a atual fase que está atravessando na vida.

"Ter que vir me manifestar sobre minha saúde é tenso, mas vamos lá: Eu mudei de psiquiatra e de remédios e as medicações precisam de 30 dias para fazer efeito Tive inúmeras crises de ansiedade no último mês, pânico, meu cabelo estava caindo todo", começou Gizelly que tem procurado até ficar em casa para evitar ir aos eventos e festas.

"Não quero sair e beber, beber e no outro dia entrar em uma 'bad' de não querer existir. Não quero. Não estou bem e buscando meu equilíbrio. Aquela Gizelly do BBB que vocês viam bêbado ela passou", avisou para em seguida avisar sobre o tratamento. "Estou fazendo meu acompanhamento e minhas terapias".

Irritada com as cobranças que recebe diariamente dos seguidores, a capixaba pediu um pouco mais de compaixão com ela. "Parem de ser injustas, parem! Isso já passou de todos os limites!!!!! Não quero fazer quase nada porque não tenho força!!! Eu só quero trabalhar e me isolar, vai procurar saber o que essa doença desgraçada e mata milhares de pessoas", finalizou Gizelly.