'Não é mentira de 1º de abril, viu?', Thaeme anuncia nova gravidez

"Um grão de gente que, mesmo tão pequenino, já ocupou um grande espaço em nossos corações! Só temos que agradecer a todos pela torcida no último ano! Liz está muito feliz e empolgada com o maninho ou maninha crescendo no forninho da mamãe!", continuou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Thaeme, 35, da dupla com Thiago, anunciou nesta quinta-feira (1) que está esperando seu segundo filho. Ela e seu marido, Fábio Elias, com quem é casada desde 2015, já são pais de Liz, que em breve irá completar dois anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.