Naiara Azevedo é a primeira Camarote eliminada do BBB 22 com 57,77% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Naiara Azevedo é a terceira eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo) e a primeira do Camarote. A cantora foi eliminada com 57,77% dos votos enquanto Arthur Aguiar recebeu apenas 3,27% e Douglas Silva 38,96%. "Hoje vou ser direto e reto, Arthur você não passou nem perto de sair", disse Tadeu Schmidt, 47.

A eliminação contou com mais de 147 milhões de votos e mudou o resultado em diversos momentos, segundo o próprio apresentador. "A disputa foi entre Douglas e Naiara, e o nome de quem sairia mudou em muitos momentos. Pra vencer o BBB primeiro tem que fazer o óbvio, tem que querer muito, mostrar que quer, se entregar e dar tudo de si aí dentro", afirmou Schmidt.

O apresentador ainda deu uma "dica" para todos da casa: "Não dá pra ficar de bobeira no BBB. Não dá pra dizer que está feliz de ir pro paredão. Também não dá pra desperdiçar voto. Para vencer o BBB tem que estar comprometido. Quem fica, ganha uma chance de acordar", declarou.

Antes de o resultado ser divulgado, Naiara declarou que estava em paz e lidando com leveza o paredão, diferentemente do anterior que enfrentou com Luciano Estevan e Natália. "Dessa vez foi uma experiência totalmente diferente. Achei que ia dar uma apavorada, mas pelo contrário. Estou orgulhosa da minha sanidade mental e peço perdão se eu decepcionei minha família, meus amigos, meus fãs, é difícil mesmo", afirmou.

"Nem eu sabia quem eu era de fato quando estava sozinha e o programa está me dando essa oportunidade. Estou me conhecendo", completou a artista que no primeiro paredão recebeu apenas 15,8% dos votos.

"Por diversos momentos eu me senti sozinha aqui e agora eu estou saindo num momento que era a minha hora. Me sinto acolhida por todos, eu deixei sentimento no coração de vocês, e eu realmente gosto de vocês. Quando vocês saírem e assistirem, vocês vão entender realmente que eu gostei de todos", disse a sertaneja ao se despedir dos participantes da casa.

Naiara Azevedo foi a primeira a compor o paredão desta semana. Ao vencer a prova da liderança na semana passada, Jade Picon teve que escolher quatro participantes para receberem uma consequência cada, e sem saber quais seriam elas, a líder optou por pessoas que não eram próximas a ela. Naiara, Lucas, Natália e Jessilane foram escolhidos.

A voz do sucesso "50 reais" foi quem mais teve azar na dinâmica e ganhou a consequência do paredão. No último domingo (6) ela jogou a prova bate e volta com Lucas e Douglas Silva, os mais votados pela casa, e novamente não teve sorte.

Apesar de curta, a trajetória de Naiara Azevedo foi intensa e marcada por algumas polêmicas, principalmente durante a primeira semana. A cantora pensou em desistir do programa e ameaçou apertar o botão de desistência -uma das novidades da edição. Acolhida pelos brothers, Naiara se arrependeu e pediu para ficar. Ela também enfrentou crises de ansiedade, algo que não tinha desde 2018.

Nos primeiros dias a cantora foi comparada com Karol Conká, considerada a "vilã" da edição anterior com a maior rejeição já vista na história do programa -99,17% dos votos-, e foi apelidada de "Nanacita" pelos telespectadores.

Dona de muitos memes na internet, Naiara fez alianças com Linn da Quebrada, Jessilane e Natália. O grupo foi apelidado de "G4" e "comadres" na internet. Inclusive, a aproximação da sertaneja com Lina foi uma surpresa para quem estava aqui fora.

Em janeiro de 2021, Naiara Azevedo participou de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (atualmente no PL), e foi motivo de muitas críticas nas redes sociais. Na casa, ela afirmou que o evento não foi uma demonstração de apoio ao político. A cantora disse que resolveu participar para cobrar apoio ao setor cultural durante a pandemia da Covid-19.