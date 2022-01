Murilo Huff diz que muitos famosos querem aparecer às custas da morte de Marília

No final de 2021, o cantor sertanejo já havia falado que sentia medo e incertezas, sobretudo após a morte do cantor Maurílio. "Indo dormir com um nó no peito", escreveu em sua conta do Twitter. "Cada dia mais tomado por várias incertezas e medos."

"Fico com muita raiva quando vejo alguém que não tem nada a ver com a história, que não conhecia ela e quer ficar falando na mídia, dando entrevista. A Marília tinha um bloqueio para amizade. Pensa, ela fez sucesso muito nova, muita gente se aproximou por interesse", disse o cantor.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.