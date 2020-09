Mumuzinho celebra entrada no The Voice Kids e diz que programa deixa dias mais leves

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa The Voice Kids (Globo) volta à fase de apresentações ao vivo neste domingo (20), com algumas novidades. Além de os participantes se apresentarem remotamente, como parte do protocolo de segurança diante da pandemia do novo coronavírus, a atração também terá a estreia de Mumuzinho, 36, como técnico.

O cantor, que assume o lugar de Claudia Leitte, 40, afirma que está ansioso pela estreia e que fará jus ao time da cantora baiana, levando sua alegria e carinho para o público, mas também "contribuindo ao máximo com o time, dando dicas e conselhos". Ao lado dele permanecerão os técnicos Carlinhos Brown e Simone e Simaria.

"O The Voice Kids é um programa maravilhoso que a família brasileira acolheu com muito carinho, me sinto privilegiado em integrar esse timaço nessa reta final", afirma o músico. "Cresço como pessoa e evoluo como artista [a cada nova experiência]. Sou uma pessoa que adora novos desafios e me entrego de todo coração".

Sobre as dicas que pretende dar a seu time, Mumuzinho afirma que estão a orientação para que eles acreditem em seus sonhos, "acho que esse é o principal", mas também "estar preparado para viver as dificuldades e para os 'nãos' da vida, isso te fará mais forte". "Outro conselho que recebi e que fez todo sentido", avalia ele.

Mumuzinho, que chegou a contrair a Covid-19, afirma que a pandemia tem feito com que as pessoas deem "mais valor às pequenas coisas. "Tudo isso vem para nos fazer refletir sobre como a vida é um sopro, passageira, e precisamos encher nossos corações de amor e empatia. Além disso, precisamos ter fé que dias melhores virão."

PÓS-PANDEMIA

A quinta temporada de The Voice Kids, que foi interrompida em março, devido à pandemia, retornou na semana passada, com uma edição de retrospectiva para que o público pudesse relembrar quem são os competidores e como eles chegaram até ali. Já a partir desta semana, retornam as apresentações ao vivo dos 24 candidatos que continuam na competição.

Por medida de segurança, as crianças vão se apresentar remotamente, de suas respectivas casas. Para garantir que as diferenças sociais entre os participantes não interfiram na preferência do público, a Globo mandou o equipamento de gravação para cada criança, assim como o fundo para ser montado.

Na parte musical, as crianças continuam cantando com o acompanhamento da banda. Porém, os músicos já terão gravado a parte instrumental antecipadamente. Ela também chegará na casa de cada criança para que elas cantem por cima dessa base sonora.

Nos programas dos dias 20 e 27 de setembro, as crianças ainda na competição serão avaliadas pelos técnicos, que estarão nos Estúdios Globo, no Rio, e pelo público de casa, que vota pela internet. Após essa fase, sobrará apenas a metade.

No dia 4 de outubro, haverá mais um funil (também com votação dos técnicos e pela internet), que dará lugar aos três participantes que estarão na grande final, marcada para 11 de outubro. A escolha do vencedor será feita exclusivamente pelo voto popular.