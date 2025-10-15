Mulheres dirigem quase um terço de filmes exibidos na 49ª Mostra





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos no terreno do cinema global, as mulheres estão encontrando mais espaço para contar suas histórias. Neste ano, dos 374 títulos da Mostra, 116 trazem nomes de mulheres na direção, o que representa cerca de 31% -mais do que os 25% da edição passada.

Há um outro recorte possível no evento: de filmes em que as mulheres são protagonistas da trama --aqui são 45 títulos.

Neste especial, filmes dirigidos por mulheres ganham destaques em diferentes recortes, como produções premiadas, brasileiras ou entre as pré-selecionadas ao Oscar internacional. Aqui, ao menos, as histórias femininas ganham protagonismo. Confira uma seleção de filmes dirigidos por mulheres.

Ainda É Noite em Caracas

Aún Es de Noche en Caracas. México, 2025. Dir.: Mariana Rondón e Marité Ugás. Com: Natalia Reyes, Sheila Monterola e Edgar Ramírez. 97 min. 16 anos.

Na capital venezuelana, completamente sozinha após a morte da mãe, mulher de 38 anos vê seu apartamento tomado por mulheres ligadas ao regime, e se refugia no apartamento vizinho, onde encontra um cadáver.

Dias 28, às 19h (Reserva Cultural 2); 29, às 13h45 (Espaço Petrobras de Cinema 2); 30, às 17h (IMS Paulista)

Amiga Silenciosa

Silent Friend. Alemanha/França/Hungria, 2025. Dir.: Ildikó Enyedi. Com: Tony Leung Chiu-wai, Luna Wedler e Enzo Brumm. 147 min. 14 anos.

No meio de um jardim botânico em uma cidade universitária na Alemanha, uma árvore acompanha a transformação de três vidas humanas em três épocas distintas. Prêmio Marcello Mastroianni para jovens atores (para a atriz Luna Wedler) e prêmio Fipresci de melhor filme em Veneza.

Dias 20, às 16h (Cinemateca - Sala Petrobras); 22, às 15h (Cinesesc); 25, às 18h30 (Playarte Marabá 1); e 28, às 14h15 (Cultura Artística)

Aquele Verão em Paris

Le Rendez-vous de l'été. França, 2025. Dir.: Valentine Cadic. Com: Blandine Madec, India Hair e Arcadi Radeff. 77 min. 14 anos.

Empolgada com os Jogos Olímpicos, mulher vai da Normandia a Paris para assistir às provas de natação. Deslocada no agito da cidade, ela se reaproxima da meia-irmã e da sobrinha.

Dias 19, às 19h45 (Playarte Marabá 5); 20, às 16h (Cine Segall); 23, às 16h (CCSP - Sala Lima Barreto); e 29, às 21h30 (Cinemateca - Sala Oscarito)

Canções das Árvores Esquecidas

Songs of Forgotten Trees. Índia, 2025. Dir.: Anuparna Roy. Com: Naaz Shaikh, Sumi Baghel, Bhushan Shimpi. 78 min. 14 anos.

Thooya, uma migrante e aspirante a atriz que sobrevive como trabalhadora do sexo, subloca seu apartamento para Swetha, também migrante, mas que trabalha no mundo corporativo. Apesar das diferenças, elas passam a compartilhar muito mais do que o espaço e, em meio à pulsão de Mumbai, descobrem uma empatia silenciosa que é colocada à prova. Foi vencedor do prêmio de melhor direção da seção Horizontes em Veneza.

Dias 17, às 15h40 (Espaço Petrobras de Cinema 2); 22, às 20h (Cine Satyros Bijou); 26, às 12h (Playarte Marabá 5); e 28, às 14h (Cinemateca - Sala Petrobras)

Donkey Days

Idem. Países Baixos/Alemanha. Dir.: Rosanne Pel. Com: Jil Krammer, Susanne Wolff e Hildegard Schmahl. 107 min. 16 anos.

Duas irmãs marcadas por rivalidades retornam à casa da família e se deparam com segredos estranhos. O reencontro acontece no aniversário de 85 anos da mãe e elas precisam enfrentar o passado para se reconciliar.

Dias 16, às 16h (Cinemateca - Sala Grande Otelo); 17, às 16h15 (Playarte Marabá 5); 27, às 21h20 (Espaço Petrobras de Cinema 4); e 30, às 17h40 (Cine Satyros Bijou)

Explode São Paulo, Gil

Idem. Brasil/Portugal, 2025. Dir.: Maria Clara Escobar. 97 min. 10 anos

Gil sempre sonhou em ser cantora e, aos 20 anos, mudou-se para São Paulo com sua esposa para realizar esse sonho. Desde então, trabalha como faxineira. Quando Maria Clara lhe propõe fazer um filme, a vida de Gil muda com a conquista da fama. Juntas, elas provocam uma grande transformação em duas cidades e refletem sobre sonhos, trabalho e o esquecimento que acompanha suas trajetórias.

Dias 17, às 21h45 (Espaço Petrobras de Cinema 1); 18, às 19h (Museu da Língua Portuguesa); e 26, às 16h50 (Cinesesc)

Eclipse

Idem. Brasil, 2025. Dir.: Djin Sganzerla. Com: Djin Sganzerla, Sergio Guizé e Lian Gaia. 109 min. 16 anos.

Grávida aos 43 anos, a astrônoma Cleo recebe uma visita de sua meia-irmã, Nalu, que chega com uma revelação do passado. Pouco depois, ela descobre atividades suspeitas no computador de seu marido, e Nalu a ajuda a investigar, mergulhando nos mistérios da deep web.

Dias 19, às 17h20 (Cinesesc); e 22, às 15h10 (Reserva Cultural 2)

Fuck the Polis

Idem. Portugal, 2025. Dir.: Rita Azevedo Gomes. 75 min. 14 anos.

Após a descoberta de uma doença grave, Irma viaja à Grécia guiada pelo deus Apolo, explorando locais sagrados. Vinte anos depois, ela revisita essa jornada apolínea. O documentário percorre as ilhas gregas, onde memórias, sentimentos e realidade se entrelaçam.

Dias 17, às 19h (CCSP - Sala Paulo Emílio); 19, às 13h (Reserva Cultural 1); 27, às 14h30 (Playarte Marabá 5); e 29, às 14h (Espaço Petrobras de Cinema 3)

Um Futuro Brilhante

Un Futuro Brillante. Uruguai/Argentina/Alemanha, 2025. Dir.: Lucía Garibaldi. Com: Martina Passeggi, Sofía Gala Castiglione e Soledad Pelayo. 98 min. 14 anos.

Elisa vive com a mãe em um conjunto habitacional isolado perdido no tempo, onde quase só restam idosos. Os jovens promissores são enviados ao Norte, a terra perfeita. Quando Elisa é escolhida para se juntar à comunidade, a mãe se desdobra para conquistar uma vaga no leilão de viagens para se juntar a filha.

Dias 20, às 20h30 (Reserva Cultural 2); 21, às 16h (Espaço Petrobras de Cinema 3); 22, às 13h (IMS Paulista); e 25, às 17h (CCSP - Sala Paulo Emílio)

Fwends

Idem. Austrália, 2025. Dir.: Sophie Somerville. Com: Emmanuelle Mattana e Melissa Gan. 92 min. 16 anos.

Duas amigas se reencontram para um fim de semana em Melbourne (Austrália). Cada uma seguiu um caminho diferente: Em é uma advogada que trabalha muito em um ambiente abusivo; Jessie é uma ex-stripper recém solteira. Apesar das diferenças, elas tentam se distrair de suas angústias e mergulham em conversas profundas.

Dias 17, às 16h (Cinemateca - Sala Oscarito); 18, às 22h (Cine Satyros Bijou); 19, às 16h (Centro Cultural Olido); e 21, às 12h (Playarte Marabá 5)

A Incrível Eleanor

Eleanor the Great. EUA, 2025. Dir.: Scarlett Johansson. Com: June Squibb, Erin Kellyman e Jessica Hecht. 98 min. 14 anos.

Após uma perda, uma senhora de 94 anos se muda para Nova York, para morar com a filha e o neto. No entanto, mesmo ao lado da família, sente-se isolada e encontra inesperado protagonismo em um grupo de apoio.

Dias 24, às 18h50 (Cinemateca - Sala Petrobras); 25, às 21h30 (Playarte Marabá 1); e 28, às 14h (Espaço Petrobras de Cinema 3)

Ink Wash

Idem. Romênia/Dinamarca/Grécia, 2024. Dir.: Sarra Tsorakidis. Com: Ilinca Harnut, Kenneth M. Christensen e Radouan Leflahi. 90 min. Livre.

Após o fim de um relacionamento, Lena, uma pintora prestes a completar 40 anos, busca refúgio no trabalho e é contratada para decorar um hotel brutalista, isolado em uma floresta da Romênia. Ali, ela se depara com uma comunidade corrompida, que desafia suas convicções morais.

Dias 23, às 14h (Cine Segall); 24, às 17h (CCSP - Sala Lima Barreto); 25, às 19h (IMS Paulista); e 29, às 17h05 (Cinemateca - Sala Oscarito)

Memória

Memory. França/Holanda, 2025. Dir.: Vladlena Sandu. 98 min. 14 anos

Após o divórcio de seus pais, aos seis anos, Vladlena se muda da Crimeia para Grozny, na Rússia. Com o colapso da União Soviética, crescem as tensões e a violência toma conta da cidade. A mãe de Vladlena é gravemente ferida depois de quatro anos de guerra e ela precisa fugir. Nesta obra autobiográfica, a diretora revisita memórias traumáticas da infância e questiona como romper o ciclo de violência que atravessa gerações na região. Vencedor do prêmio do público da Jornada dos Autores em Veneza.

Dias 16, às 16h40 (CCSP); 17, às 20h (Cine Satyros Bijou); 18, às 16h10 (Paularte Marabá 5); e 27, às 19h (Biblioteca Roberto Santos)

Noivas

Brides. Reino Unido, 2025. Dir.: Nadia Fall. Com: Ebada Hassan, Safiyya Ingar e Leo Bill. 93 min. 14 anos.

As adolescentes amigas e refugiadas Doe e Muna embarcam em uma viagem da Somália a Istambul, na Turquia. Elas planejam atravessar a fronteira com ajuda de um desconhecido para começar uma nova vida. Quando o intermediário desaparece, elas ficam sem opção de voltar e precisam bolar um plano sozinhas.

Dias 17, às 14h (Espaço Petrobras de Cinema 3); 20, às 21h40 (Cine Satyros Bijou); 23, às 12h (Playarte Marabá 5); e 24, às 19h (Playarte Marabá 1)

Olivia

Idem. Argentina/Reino Unido/Espanha, 2025. Dir.: Sofía Petersen. Com: Tina Sconochini, Carolina Tejeda e Dario Haro. 126 min. 16 anos.

Olivia é uma jovem que vive isolada com seu pai em uma cabana nas montanhas da Patagônia argentina. Ele trabalha em um matadouro e eles se encontram apenas no crepúsculo, pois ela vive de noite e dorme durante o dia. Quando seu pai desaparece, Olivia desce as montanhas e inicia uma viagem à sua procura.

Dias 17, às 21h (Reserva Cultural 1); 19, às 17h30 (Espaço Petrobras de Cinema 2); 21, às 14h (Playarte Marabá 1); e 25, às 18h10 (Cine Segall)

Pelo Bem de Adam

L'intérêt d'Adam. Bélgica/França, 2025. Dir.: Laura Wandel. Com: Léa Drucker, Anamaria Vartolomei e Jules Delsart. 75 min. 14 anos.

Lucy trabalha na ala pediátrica de um hospital e cuida de Adam, um menino de 4 anos. Sua mãe, Rebeca, está proibida de ficar com ele, mas resiste à decisão judicial. Pensando no bem-estar do menino, Lucy tenta apoiar a família.

Dia 16, às 21h40 (Cine Satyros Bijou); 21, às 16h40 (Playarte Marabá 1); 22, às 15h15 (Espaço Petrobras de Cinema 4); e 26, às 15h15 (Espaço Petrobras de Cinema 1)

Quatro Meninas

Idem. Brasil, 2025. Dir.: Karen Suzane. Com: Ágatha Marinho, Alana Cabral e Dhara Lopes. 89 min. 14 anos.

O drama histórico acompanha quatro jovens negras escravizadas em 1885, no interior do Brasil, que resolvem fugir. Suas sinhás descobrem o plano e decidem ir junto. No abrigo improvisado de um casarão abandonado, o convívio testa limites: enquanto as moças negras descobrem o poder e o amor, as brancas enfrentam a lição de cuidar de si.

Dias 27, às 22h (Espaço Petrobras de Cinema 3); e 28, às 15h50 (Cinemateca - Sala Oscarito)

Stereo Girls

Les Immortelles. França/Canadá, 2025. Dir.: Caroline Deruas Peano. Com: Lena Garrel, Louisa Aura e Emmanuelle Béart. 89 min. 14 anos.

Ambientado no sul da França em 1992, a narrativa acompanha duas amigas inseparáveis de 17 anos. Elas formam um duo e compartilham o amor pela música e o sonho de brilhar nos palcos de Paris, até que uma tragédia inesperada as separa.

Dias 17, às 21h15 (Playarte Marabá 5); 20, às 14h (Cinemateca - Sala Petrobras); 22, às 18h45 (Playarte Marabá 1); e 26, às 17h30 (Espaço Petrobras de Cinema 4)

Sorry, Baby

Idem. EUA, 2025. Dir.: Eva Victor. Com: Eva Victor, Naomi Ackie, Lucas Hedges. 103 min. 16 anos

Agnes é uma jovem professora universitária lidando com um trauma do passado enquanto o mundo ao seu redor segue em frente. Sua amiga bem-sucedida, Lydie, está grávida enquanto Agnes se sente presa ao luto. Vencedor do prêmio de melhor roteiro do Festival de Sundance. O filme também foi exibido na Quinzena dos Cineastas do Festival de Cannes.

Vainilla

Idem. México, 2025. Dir.: Mayra Hermosillo. Com: Aurora Dávila, Fernanda Baca, Rosy Rojas, María Castellá, Natalia Plascencia, Paloma Petra, Lola Ochoa. 96 min. 12 anos.

No México, no fim dos anos 1980, uma menina de oito anos acompanha sua família, composta por sete mulheres, na luta para salvar sua casa ameaçada por dívidas crescentes. Nesse processo, a garota começa a enxergar o mundo com novos olhos.

Dias 19, às 14h (Cine Segall); 22, às 19h (Biblioteca Roberto Santos); 24, às 16h (Spcine Olido); e 28, às 21h10 (Cinemateca - Sala Oscarito)

Virtuosas

Idem. Brasil, 2025. Dir.: Cíntia Domit Bittar. Com: Bruna Linzmeyer, Maria Galant e Juliana Lourenção. 88 min. Livre.

Neste terror psicológico, mulheres em busca de uma melhor versão de si vão a um retiro espiritual cristão. No entanto, a promessa da autodescoberta se revela uma jornada perigosa de repressão e controle, com um discurso ultraconservador.

Dias 27, às 21h (Cinesesc); e 29, às 18h (Espaço Petrobras de Cinema 3)

Wilma ou os Fantasmas da Liberdade

Wilma oder die Gespenster der Freiheit. Alemanha, 2025. Dir.: Maren-Kea Freese. Com: Fritzi Haberlandt, Thomas Gerber e Stephan Grossmann. 112 min. Livre.

Wilma, ex-operária de uma usina na antiga Alemanha Oriental, sobreviveu a mudanças políticas e agora encara um novo começo. Com o colapso do mundo que conhecia no fim dos anos 1990, ela deixa sua cidade e parte para Viena, onde tenta reconstruir a vida.

Dias 16, às 19h (Biblioteca Roberto Santos); 18, às 15h40 (Cine Segall); 19, às 19h (CCSP - Sala Paulo Emílio); e 27, às 21h (Cine Satyros Bijou)