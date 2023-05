'Mulheres Apaixonadas' é a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Globo escolheu "Mulheres Apaixonadas" para substituir "O Rei do Gado" no Vale a Pena Ver de Novo. Essa é terceira vez (2008 e 2009) que a trama de Manoel Carlos, exibida originalmente em 2003, no horário nobre das 21h, foi escolhida para ser reprisada na programação vespertina da emissora. No Viva, a novela foi reapresentada de 2020 a 2021, ano em que acabou sendo disponibilizada no Globoplay.

Com estreia marcada para o dia 29 de maio, a trama gira em torno da sexta Helena de Manoel Carlos, interpretada por Christiane Torloni. Diretora de uma escola particular, ela vive um casamento em crise com o saxofonista Téo (Tony Ramos). Nesse meio tempo, ela reencontra o médico César (José Mayer) com quem teve um romance antes de se casar.

No momento do reencontro com Helena, César é viúvo e um neurocirurgião conceituado, que trabalha na mesma clínica onde Luciana (Camila Pitanga), filha de Téo, faz residência. César e Luciana têm um caso em meio ao romance do médico com sua assistente, Laura (Carolina Kasting), desaprovado pelos filhos Marcinha (Pitty Webo), e Rodrigo (Leonardo Miggiorin).

Outros dramas que permeiam "Mulheres Apaixonadas" são: a violência doméstica sofrida por Raquel (Helena Ranaldi), e o alcoolismo de Santana (Vera Holtz) e violência urbana com a morte da personagem Fernanda (Vanessa Gerbelli), vítima de bala perdida. A novela ambientada no bairro Leblon, zona sul aborda também como dramas pessoais como ciúmes, traições e conflitos familiares como a relação de Dóris (Regiane Alves) aos avós idosos, o casal Flora (Carmem Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada). O preconceito sofrido pelas estudantes Clara (Alinne Moraes) e Rafaela (Paula Picarelli), que vivem uma relação homossexual na trama, também foi levantado por Manoel Carlos.

"Mulheres Apaixonadas" tem a direção de núcleo e geral de Ricardo Waddington, além de contar com os diretores José Luiz Vilamarim. O elenco ainda aparece Giulia Gama, Marcelo Antony, Susana Vieira, Rodrigo Santoro, Bruna Marquezine, Carol Castro, Dan Stulbach, Elisa Lucinda, entre outros.