Mulher Filé fará cirurgia às pressas por complicações nas próteses de silicone

A empresária, influenciadora digital e ex-BBB Amanda Djehdian, 34, é uma das mulheres que decidiram tirar as próteses. Ela também tem aproveitado as redes sociais para falar sobre como o silicone nos seios afetaram sua qualidade de vida.

Além de Simone, outras famosas já relataram problemas semelhantes e resolveram se ver livres do silicone. Esse movimento de explante vem crescendo aos poucos, embora a cirurgia plástica mais realizada no mundo ainda seja a de aumento das mamas.

De acordo com a assessoria, por causa da gravidade da situação, o cirurgião Nívio Lemos Moreira Júnior recomendou a substituição das próteses com urgência.

Após sentir fortes dores na região dos seios, ela fez uma série de exames e os médicos identificaram que as próteses estavam em contratura capsular, condição que faz com que o silicone endureça dentro do corpo. Com isso, há problemas na cicatrização em volta do tecido mamário.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.