Mulher de Marlon diz que sertanejo a traiu com amiga dela: 'Minha confidente'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A separação de Marlon, 42 e Letícia Oliveira, 41, era só mais uma no mundo das celebridades, até a ex-mulher do sertanejo, que fazia dupla com Maicon, expor, aos prantos, que uma traição levou ao término de seu casamento. Ela teria descoberto o fato quando a agora ex-amiga, Maria Clara de Carvalho, compartilhou uma foto nas redes sociais de mãos dadas com o sertanejo, supostamente assumindo a relação entre os dois.

"Marlon me traiu com a mulher do seu melhor amigo, que também era a minha amiga. Acho que ninguém espera algo assim. Frequentamos muito a casa deles, tínhamos jantares juntos. Ela, por vezes, foi a minha confidente. Essa mulher que se dizia amiga, Maria Clara, estava me traindo e traindo o seu marido que era o Bruno Araújo, que cantava com o Marlon no projeto 'Os Marvados'", postou Letícia, revelando que Maria Clara, era casada com um amigo e parceiro profissional de Marlon, que já havia descoberto a traição.

No longo desabafo feito nesta sexta-feira (13), no Instagram, a ex-mulher do sertanejo afirma que foi surpreendida pelo pedido de separação do cantor ao contar a ele que haviam ganhado um procedimento de fertilização para tentar ter um filho. "A alegria foi tanta que preparei uma surpresa, peguei umas caixinhas e coloquei roupinhas que ele havia comprado na 1ª gestação, que estavam guardadas, um teste de gravidez, um de fertilidade e uma carta cheia de amor e gratidão. Porém ao dar a notícia fui surpreendida pela decepção. Naquele momento ele pediu a separação".

Letícia disse ter entendido o que havia acontecido por meio de uma foto postada no Instagram de Maria Clara dia 6 de novembro. "No mesmo dia em que ele saiu de casa já estava dormindo na casa da outra e agora ela postando foto de mãos dadas insinuando o relacionamento".

Nesta sexta-feira (13), Maria Clara negou ter sido o pivô da separação do casal e disse que há dois anos não tem amizade alguma com Letícia. "Em seu perfil pessoal do Instagram, a Sra. Letícia Vieira alega que seu casamento chegou ao fim exclusivamente por minha causa, o que de fato, não é verdade, pois, casamentos se dão fim por razões exclusivas de casal: diferenças, crenças, hábitos e outras questões pessoais. Informo que não tenho qualquer tipo de amizade com a Sra. Letícia há mais de 02 (dois) anos, não havendo entre nós, nenhum tipo de vínculo ou obrigações. Portanto, qualquer alegação de traição de amizade não deve prosperar", postou a psicanalista.

Maria Clara disse ainda que pretende processar aqueles que e ameaçam devido às acusações que vem sofrendo. "A falsa alegação de que eu fui a principal responsável pelo término do casamento está resultando em diversas ameaças e ataques em minhas redes sociais, dos quais, já estou tomando as medidas judiciais cabíveis".

Marlon e Letícia participaram de dois realities na RecordTV: Troca de Esposas (2020) e Power Couple (2018), do qual foram eliminados na sétima semana da temporada . Procurado, o sertanejo não se pronunciou até a publicação deste conteúdo.