'Muito mais maduro', diz Bruno Fagundes sobre volta às novelas após 7 anos

"A gente não pode deixar as produções nacionais morrerem", avalia. "O governo nunca ajudou a cultura no Brasil, nunca foi uma política de estado, como na Coreia. Agora está pior porque virou um ataque direto, quase uma violência, mas a gente tem que continuar fazendo a nossa parte como cidadão."

"Tem coisas muito parecidas, desde as diferenças sociais, a segregação, a violência, os arquétipos dos personagens, mas a nossa não chegou nem perto de ser a febre que 'Round 6' virou", compara. "É importante a gente valorizar o nosso conteúdo, porque a gente faz com a mesma dedicação. Não temos o mesmo dinheiro e a mesma tradição, mas temos a matéria-prima."

O ator diz que, sempre que puder, pretende não contar com dublê nas cenas, por isso procurou as aulas antes mesmo que isso fosse exigido pela direção da novela. "Eu comecei porque odeio não me sentir preparado e também porque o ritmo de novela é muito intenso, então prefiro chegar com essa ferramenta no corpo. Não tem como construir algo assim da noite pro dia."

"Eu fiz coisa pra caramba nesse período", comenta em entrevista ao F5. "Talvez se eu tivesse feito várias novelas seguidas não teria conseguido fazer teatro e as séries que fiz para o streaming. Eu entendo que estou voltando em um momento muito diferente, muito mais maduro e seguro do meu trabalho."

