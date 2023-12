Mostras do MAM-SP para o ano que vem vão destacar a questão ambiental

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu de Arte Moderna de São Paulo anunciou sua programação de mostras para o ano que vem.

No dia 29 de fevereiro, tem início uma retrospectiva do fotógrafo afro-americano George Love na sala Milú Villela. A mostra trará uma seleção do arquivo que o fotógrafo deixou e objetos relevantes de sua história.

A exposição fará uma linha do tempo da obra de Love, reunindo trabalhos publicitários, editoriais, autorais e registros de suas incursões na Amazônia. Também no dia 29 de fevereiro, o MAM inaugura uma instalação do artista Rodrigo Sassi no Projeto Parede.

No dia 2 de abril, o artista Santídio Pereira terá uma individual exposta na sala Paulo Figueiredo. O trabalho de Pereira é baseado no uso de xilogravuras e pinturas para colocar em evidência seu interesse pelos biomas brasileiros.

Também em 2 de abril, o MAM irá inaugurar uma exposição do artista paraense Emmanuel Nassar na Sala de Vidro. Ele trabalha com diversos suportes, como tela, vidro, chapas metálicas, entre outros.

Em 13 de junho, para encerrar a agenda do primeiro semestre, a sala Milú Villela recebe uma individual do artista Ângelo Venosa, considerado um dos escultores mais proeminentes da geração 80.

A mostra bienal 38º Panorama da Arte Brasileira abre no dia 3 de outubro e ocupará todos os espaços expositivos do museu. Intitulado "Mil Graus", a iniciativa trará obras de artistas contemporâneos para discutir de forma crítica a realidade do Brasil.

Cauê Alves, curador-chefe do MAM São Paulo, diz que a programação do museu para 2024 jogará luz sobre a discussão ambiental, aquecimento global e a crise climática, além de trazer diversidade étnica-racial nas exposições.