Morre Winter, golfinho deficiente que inspirou filme por aprender a nadar com prótese

Winter aprendeu a nadar sem a cauda, o que acabou prejudicando sua coluna. Foi aí que o golfinho fêmea ganhou as manchetes do mundo como o primeiro animal marinho a ganhar uma prótese.

"Enquanto estamos com o coração partido pela morte de Winter, nos consolamos em saber que nossa, equipe fez todo o possível para dar a ela a melhor chance de sobrevivência. Trabalhamos com especialistas em mamíferos marinhos e especialistas de todo o país para proporcionar-lhe os melhores cuidados disponíveis", disse a veterinária Shelly Marquardt em comunicado publicado nas redes sociais do aquário.

