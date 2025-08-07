   Compartilhe este texto

Morre Rosa Gauditano, fotógrafa que registrou a vida lésbica na ditadura

Por Folha de São Paulo

07/08/2025 18h15
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta-feira, aos 70 anos, a fotógrafa Rosa Gauditano, conhecida por seu trabalho de documentação da comunidade lésbica no Ferro's Bar e na boate Dinossauros, em São Paulo, nos anos 1970. Ela teve uma sala dedicada às suas fotos do período na última Bienal de São Paulo, há dois anos.

A morte foi confirmada por Jorge Rosenberg, fotógrafo e amigo de Gauditano.

Suas imagens do Ferro's Bar, feitas a pedido da revista Veja e censuradas à época, deram visibilidade à uma população marginalizada e narraram a experiência de ser uma pessoa LGBTQIA+ durante a ditadura militar, contribuindo para a construção da história das mulheres lésbicas do Brasil diante da repressão.

Gauditano também se destacou por registrar a cultura e o cotidiano de povos indígenas, como os xavantes, os yanomâmi e os guarani. Nas décadas de 1970 e 1980, ela documentou como fotojornalista levantes sociais como as greves no ABC Paulista, o movimentos das mulheres e a vida de crianças de rua e prostitutas. Em 1984, trabalhou como contratada na Folha de S.Paulo.

Suas obras integram importantes acervos, como o do Conselho Mexicano de Fotografia e o do Masp, o Museu de Arte de São Paulo.

