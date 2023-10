Morre Roberto Bratke, arquiteto que transformou a Berrini, aos 88 anos

A família informou em comunicado que Bratke morreu no Hospital Albert Einsten. O corpo do arquiteto será velado no cemitério Gethsêmani, no Morumbi, às 10h e sepultado no mesmo local às 14h.

Ao lado de Francisco Collet e do irmão Carlos Bratke (morto em 2017), em 1975, o arquiteto começou a planejar prédios e escritórios e a preparar a drenagem do terreno. Era uma região de várzea próxima à marginal Pinheiros.

