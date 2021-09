Morre Marina Miranda, a Dona Charanga da Escolinha do Professor Raimundo

O ator e humorista Hélio de La Peña lamentou a morte de Marina Miranda. "Foi um ícone pouco reconhecido. Por décadas foi uma mulher preta pioneira no humor irreverente, iconoclasta, abusado. Marina alegrou muito a minha infância. Tenho o maior respeito por sua história e muita admiração pelo seu talento de fazer rir. Como bem diz seu biógrafo Clóvis Corrêa de Andrade, Marina era muito além da Crioula Difícil, seu personagem mais marcante. Descanse em paz, minha rainha. Que a família e os fãs guardem os bons momentos que Marina nos proporcionou", escreveu ele no Instagram.

Antes da Escolinha, Marina fez sucesso ao lado de Tião Macalé (1926-1993) no Balança, Mas Não Cai, humorístico exibido na Globo a partir de 1968, adaptação do programa de muito sucesso na Rádio Nacional nos anos 1950.

Miranda estava internada em estado grave desde domingo (19) no Hospital Miguel Couto, na zona sul. Ela tinha Alzheimer e estava com infecção urinária e pulmonar. A morte foi confirmada à reportagem pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio e por Sylvia Miranda, filha da atriz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e comediante Marina Miranda morreu aos 90 anos na noite desta segunda-feira (20), no Rio de Janeiro. A personagem Dona Charanga, da Escolinha do Professor Raimundo (Globo), era um dos seus trabalhos mais conhecidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.