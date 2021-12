Morre Lina Wertmüller, primeira diretora indicada ao Oscar, aos 93 anos

Nascida em Roma em 1928, seu último filme lançado foi "A Casa dos Gerânios", de 2004, que aborda o drama de um velho casal a enfrentar uma crise no casamento. Em 2019, ela foi homenageada com um Oscar honorário pelo conjunto de sua obra.

Sua indicação ao Oscar veio com "Pasqualino Sete Belezas", de 1977, que retrata as experiências de um soldado italiano durante a Segunda Guerra Mundial. Embora ela tenha perdido para John G. Avildsen, que venceu com "Rocky", esta primeira indicação a uma mulher como melhor diretora é considerada o início de uma mudança rumo à correção das desigualdades de gêneros na premiação.

Em 1963, Wertmüller estreou na realização de um longa com "I Basilischi", vencedor do Festival de Locarno na categoria de melhor direção. Este seria o primeiro sinal da aclamação crítica que ela receberia na década seguinte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.