Morre Kaija Saariaho, que modernizou a ópera com a eletrônica, aos 70 anos

Saariaho aprofundou seu trabalho no instituto, fazendo a transição de estilo do serialismo --em que a partitura é feita da organização de séries-- para o espectralismo, baseado na análise matemática do som. A partir disso, a compositora começou a envolver técnicas assistidas pelo computador e a música eletrônica, que vieram a permear e definir sua obra.

A artista frequentou a Academia Sibelius na juventude e chegou a fazer parte do grupo Open Ears antes de se mudar para Friburgo na Alemanha, para continuar os estudos. De lá, ela tomou a cidade de Paris como sua residência final em 1982, se inscrevendo no Instituto de Pesquisa e Coordenação Acústica/Música, o Ircam.

Com isso, ela se tornou a segunda mulher a ter uma obra apresentada no Met. Sua ópera "Innocence", que estreou em 2021, foi escolhida pelo grupo para a temporada de 2025 e 2026.

