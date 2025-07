Morre Julian McMahon, ator de 'Quarteto Fantástico' e 'Jovens Bruxas', aos 56 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Julian McMahon, mais conhecido por interpretar o vilão Doutor Destino no "Quarteto Fantástico" de 2005, morreu na última quarta-feira, aos 56 anos. Ele havia sido diagnosticado com câncer. Sua esposa, Kelly Paniagua, confirmou a morte nesta sexta-feira.

McMahon nasceu em 1968, em Sydney, filho do ex-primeiro-ministro australiano Sir William McMahon. Ele começou sua carreira nos anos 1980 como modelo. No audiovisual, sua estreia foi na novela "Home and Away", dos anos 1990.

Seu primeiro filme foi "Os Salva-Vidas do Barulho", de 1992. Na televisão, destacou-se em séries como "Another World", "Profiler" e "Will & Grace" -e principalmente em "Jovens Bruxas", seriado em que viveu o assassino demoníaco Cole Turner, um de seus vilões mais conhecidos. Ele interpretou também o médico Christian Troy em "Nip/Tuck", drama médico da FX que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro.

McMahon interpretou o vilão da Marvel Doutor Destino nos filmes de 2005 e 2007 de "Quarteto Fantástico", além de ter dublado o personagem em um jogo, também de 2005. Viveu ainda, por três temporadas, o agente especial Jess LaCroix em "FBI: Most Wanted".

Entre seus papéis mais recentes, destacam-se o primeiro-ministro australiano Stephen Roos na comédia de mistério da Netflix "The Residence", o surfista Scally, que persegue o personagem de Nicolas Cage em "The Surfer", e Ray, o interesse amoroso em "Três Amigas, Todos os Domingos".