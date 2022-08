Morre Jorge da Cunha Lima, escritor e jornalista que dirigiu a TV Cultura, aos 90

Também publicou obras de não ficção inspiradas por sua vida pública, como "Uma História da TV Cultura", "Cultura Pública - A Organização Política do Sonho" e o perfil "Franco Montoro". Recebeu a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura em 1996.

Ainda no ramo jornalístico, nos anos 1960 foi diretor do jornal Última Hora em São Paulo, onde manteve a coluna Pauliceia Desvairada, e colaborador de revistas como Manchete e jornais como O Estado de São Paulo e esta Folha de S.Paulo.

De 1995 a 2004, o jornalista presidiu a Fundação Padre Anchieta, ligada ao governo estadual, e esteve à frente da TV Cultura em uma de suas épocas de ouro, quando estavam no ar programas infantis como "Cocoricó" e "Castelo Rá-Tim-Bum". Seguia como membro vitalício do conselho da rede.

Com forte atuação na campanha das Diretas Já, Cunha Lima foi secretário da Cultura e da Comunicação no governo Franco Montoro. Também nos anos 1980, dirigiu a TV Gazeta e, anos depois, comandou a TV Cultura.

