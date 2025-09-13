   Compartilhe este texto

Morre Hermeto Pascoal, o bruxo dos sons e da música brasileira, aos 89 anos

Por Folha de São Paulo

Morreu neste sábado (13), aos 89 anos, o compositor, arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, conhecido como o bruxo dos sons. A notícia foi confirmada pelas redes sociais, em nota assinada pela equipe e a família do artista, que não informaram a causa da morte.

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria, fazendo som e música", diz a publicação. Pascoal deveria se apresentar no festival AcessaBH, na capital mineira, neste sábado, mas a apresentação foi cancelada horas antes.

"Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta, escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo dágua, a cachoeira, a música universal segue viva", continua o comunicado. "Pedimos respeito e privacidade neste momento. Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria."

Ao longo do último ano, Pascoal vinha cancelando shows devido à saúde debilitada, embora detalhes sobre seu estado nunca fossem divulgados ao público. Apesar de levar a vida de forma reservada, o músico terá uma cerimônia de despedida aberta ao público, segundo a família, que deve divulgar informações em breve.

