Morre Frederic Forrest, ator de 'Apocalypse Now' e 'A Rosa', aos 86 anos

Até o início dos anos 2000, atuou em outros longas como "A Conversação", "O Fundo do Coração", também de Coppola, e no sitcom americano "Murphy Brown".

Forrest ganhou notoriedade em 1979, ao estrelar Jay "Chef" Hicks no filme de Coppola que retrata a Guerra do Vietnã. No mesmo ano, o ator foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel em "A Rosa".

O anúncio foi feito por Bette Midler, em seu Twitter, com quem contracenou no longa sobre a história de Janis Joplin. "Foi um ator notável e ser humano brilhante, tive sorte de tê-lo em minha vida", disse a atriz postagem.

