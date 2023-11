Morre A.S. Byatt, escritora de 'Possessão' e crítica literária, aos 87 anos

Em 1999, recebeu o título de dama da Ordem do Império Britânico, que reconhece contribuições para as artes e ciências.

Ela é autora de outros dez romances, além de seis coletâneas de contos e uma carreira paralela como crítica. Em 1991, se definiu, em entrevista ao jornal americano The New York Times como uma romancista que, por acaso, é muito boa academicamente.

"Estamos profundamente tristes ao anunciar a morte de Antonia Byatt, uma das mais importantes escritoras e críticas do nosso tempo", escreveu a editora. "Ela morreu em paz em casa, cercada por familiares próximos. Uma garota de Sheffield com uma forte sensibilidade europeia, Antonia tinha uma mente extraordinária que produziu uma visão criativa única."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora e crítica literária A.S. Byatt morreu aos 87 anos. A notícia foi compartilhada por sua editora, a Chatto & Windus, selo do grupo Penguin, nesta sexta-feira (17).

