Morre Bob Rafelson, criador de 'The Monkees' e diretor de 'Cada um Vive como Quer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor, roteirista e produtor Bob Rafelson morreu na noite deste sábado (23), em sua casa em Aspen, no estado americano do Colorado, informou sua mulher à revista The Hollywood Reporter. Ele tinha 89 anos e morreu de causas naturais.

Rafelson ganhou fama como cocriador do seriado "The Monkees", que nos anos 1960 tentou emular o sucesso dos Beatles com seu rock psicodélico e rebelde. Ele pavimentou o caminho para os intérpretes de "I'm a Believer" e "Daydream Believer" extrapolarem a televisão e ganharem também as rádios, o que resultou ainda no filme "Os Monkees Estão de Volta", dirigido por ele próprio.

Na sequência, Rafelson trilhou carreira no cinema. Foram duas indicações ao Oscar, ambas em 1971 e por "Cada um Vive como Quer", ou "Five Easy Pieces", sobre um desertor do Exército americano que começa a trabalhar numa plataforma de petróleo. Rafelson apareceu nas disputas de melhor filme e melhor roteiro.

Esta foi apenas uma das várias parcerias que firmou com Jack Nicholson. Eles também trabalharam juntos em "Sem Destino", "O Rei da Ilusão", "O Destino Bate à sua Porta", "O Cão de Guarda" e "Sangue e Vinho".

Ele também dirigiu o clipe de "All Night Long", de Lionel Richie, e os longas "Intriga Mortal", "As Montanhas da Lua", "O Mistério da Viúva Negra" e "Sem Risco Aparente", seu último trabalho na inústria, no longínquo ano de 2002.

Como produtor, esteve por trás de "A Última Sessão de Cinema", de Peter Bogdanovich, um dos títulos essenciais para lançar o movimento conhecido como Nova Hollywood, geração de cineastas mais autorais, que transformou profundamente a indústria, da qual também fizeram parte Martin Scorsese, Steven Spielberg, Brian De Palma e Francis Ford Coppola.

Rafelson estava afastado dos holofotes há duas décadas. Ele deixa a mulher, Toby Carr, e os filhos Gabrielle, Ethan e Harper.