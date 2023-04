Morre Barry Humphries, comediante australiano que criou a drag Dame Edna

No fim dos anos 1990, o Dame Edna Experience foi exibido no Brasil pelo Multishow. Pelo programa de entrevistas passaram nomes como o ator Sean Connery e o cantor Cliff Richard.

Fenômeno da televisão britânica entre os anos 1970 e 1980, o artista apresentou, com a personagem, o programa Dame Edna Everage Experience, em que entrevistava celebridades de forma debochada e cômica, distante do padrão mais sisudo dos talk shows americanos que faziam sucesso na época.

