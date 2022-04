Morre a atriz Liz Sheridan, mãe de 'Seinfeld' e vizinha de 'Alf, o ETeimoso'

Sheriran também participou de diversos espetáculos na Brodway, trabalhando com astros como Christopher Lloyd e Meryl Streep. Ela também narrou em um livro lançado no ano 2000 o seu relacionamento com James Dean na década de 1950.

Com 85 créditos como atriz no audiovisual, Sheridan já era veterana quando foi escalada para viver a mal-humorada Raquel Ochmonek. Trata-se da vizinha da família que abrigava o extraterrestre que protagonizava a série "Alf, o ETeimoso" (1986-1990).

De acordo com o site Deadline, a atriz morreu enquanto dormia, de causas naturais. As informações foram dadas pela amiga e assessora de Sheridan, Amanda Hendon.

