Morre Antonio Perna Fróes, pianista que tocou com Erasmo Carlos e a MPB

Além do "tremendão", Perna atuaria nos primeiros álbuns de cantoras como Marina, Fafá de Belém e Joanna. Ele também colaborou com Emílio Santiago e Jorge Mautner, bem como fez shows de Gil, Gal e Caetano.

Perna, como era conhecido pelos amigos, começou a carreira em julho de 1964. Ao lado de Sant'Ana, tocou na inauguração do Teatro Vila Velha, em Salvador, na Bahia. A abertura do espaço teve também apresentações de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa e Gilberto Gil, entre outros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.